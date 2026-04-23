Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 17:20

Швеция готова ограничить продажу топлива из-за «худшего кризиса»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Швеция может быть вынуждена ввести нормирование продажи топлива в ближайшие месяцы из-за энергетического кризиса, который местные власти назвали «худшим за очень долгое время», сообщило издание BFM Business. По данным источника, последствия войны на Ближнем Востоке уже оказывают существенное влияние на экономику Скандинавской страны.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что на данный момент власти не планируют вводить нормирование, однако готовы к такому развитию событий. Он подчеркнул, что в случае необходимости решение будет объявлено заранее. Конфликт на Ближнем Востоке продолжает оказывать давление на энергетические рынки, что может потребовать экстренных мер со стороны шведского правительства.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что Россия полностью обеспечена всеми видами моторного топлива — как население, так и предприятия. По его словам, дефицита бензина на АЗС не фиксируется. Он обратил внимание, что приоритетом для российской власти остается насыщение внутреннего рынка.

Европа
Швеция
топливо
ограничения
кризисы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.