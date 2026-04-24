Лепнина с фасада дома в Петербурге едва не убила прохожего

На Петроградской стороне Санкт-Петербурга фрагменты лепнины обрушились с фасада здания на тротуар, едва не задев прохожего, сообщает 78.ru. Инцидент произошел возле дома 57 по Каменноостровскому проспекту.

По словам свидетеля происшествия, крупные куски декоративного покрытия сорвались с высоты и рухнули вниз в тот момент, когда рядом находился мужчина. Пешеход успел отойти на безопасное расстояние буквально за мгновение до падения обломков, что позволило избежать трагедии. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и дворники, которые убрали территорию.

