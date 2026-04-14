«Малиновый плезир» едва не отправил россиянку на тот свет

Жительница Санкт-Петербурга пыталась получить через суд 500 тыс. рублей в виде компенсации после того, как подавилась в кафе десертом «Малиновый плезир», сообщила объединенная пресс-служба судов города. Девушка утверждала, что почувствовала во рту посторонний предмет, который напоминал деревянную палочку.

После этого у нее начался кашель, и, как она заявляла, возникли признаки удушья. В суде она пояснила, что сотрудники пекарни не стали вызывать скорую помощь. Ей пришлось самостоятельно спровоцировать рвоту. Затем, по ее версии, самочувствие ухудшилось, и ее доставили в больницу. В связи с этим она потребовала крупную компенсацию.

Однако записи с камер видеонаблюдения показали, что у посетительницы не было явных признаков критического состояния. Медицинские документы также не подтвердили наличие повреждений горла. При этом суд признал, что женщина испытала стресс и испуг из-за неожиданной ситуации. В итоге пекарню обязали выплатить 25 тыс. рублей.

Ранее произошло задержание директора водоканала в Дагестане, оно связано с уголовным делом о некачественном водоснабжении, которое привело к массовому отравлению жителей. Руководитель предприятия не обеспечил необходимый уровень качества и безопасности подачи воды в муниципалитете. В результате в период с 2 по 4 апреля 2026 года более 50 человек обратились за медицинской помощью.