ПВО отразила серию атак дронов на регионы РФ Минобороны РФ: ПВО за девять часов сбила 11 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО за девять часов уничтожили над территорией страны 11 украинских БПЛА, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что дроны сбили над пятью регионами и Черным морем.

В период с 11:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Белгородской, Ростовской областей, Республики Дагестан, Республики Крым и над акваторией Черного моря, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в селе Щекино Рыльского района FPV-дрон атаковал территорию частного дома, в результате чего пострадал местный житель. Предварительно, у мужчины диагностированы слепые осколочные ранения мягких тканей правой голени.

До этого два мирных жителя погибли в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, противник атаковал грузовой автомобиль в районе села Вознесеновка Шебекинского округа. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.