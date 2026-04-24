Хинштейн раскрыл последствия «подлого удара ВСУ» по Курской области

Подлые удары ВСУ не прекращаются. По предварительной информации, сегодня в селе Щекино Рыльского района FPV-дрон атаковал территорию частного дома. В результате удара пострадал местный житель. У 38-летнего мужчины слепые осколочные ранения мягких тканей правой голени, — написал глава региона.

Пострадавший был доставлен в Рыльскую центральную районную больницу, после чего его перевезут в Курск. Хинштейн пожелал раненому скорейшего выздоровления. Губернатор также вновь призвал всех жителей быть бдительными и не пренебрегать мерами безопасности.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во время атаки ВСУ погибла женщина и был ранен мужчина. Медики диагностировали ему минно-взрывную травму, баротравму, множественные осколочные ранения грудной клетки, плеча и предплечья.

До этого пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 154 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей.