«Погибла на месте»: губернатор рассказал о жертве атаки ВСУ Гладков сообщил о гибели женщины и ранении мужчины при атаке ВСУ

В Белгородской области во время атаки ВСУ погибла женщина и ранен мужчина, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Медики диагностировали ему минно-взрывную травму, баротравму, множественные осколочные ранения грудной клетки, плеча и предплечья.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа дрон нанес удар по легковому автомобилю, в результате чего транспортное средство загорелось. К огромному горю, от полученных ранений женщина погибла на месте. От лица всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования всем ее родным и близки. Водитель автомобиля получил тяжелые ранения, — написал он.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 154 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым и акватории Азовского и Черного морей.