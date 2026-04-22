Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 11:00

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру творог, яйцо и ваниль — добавляю муку и масло, замешиваю мягкое тесто, раскатываю, нарезаю треугольниками, посыпаю сахаром и сворачиваю в косынки. Через 20 минут на столе нежное, рассыпчатое печенье, которое тает во рту и намного вкуснее магазинного бисквита. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или завтрака.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые слоистые «косынки» с хрустящей сахарной корочкой, а внутри — мягкая творожная мякоть с легким ванильным ароматом, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 1 яйцо, 100 г сливочного масла, 100 г сахара (плюс для посыпки), 250 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка ванильного сахара. Творог разомните вилкой или пробейте блендером, добавьте размягченное масло, яйцо, сахар и ваниль, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Раскатайте в пласт толщиной 5–7 мм, нарежьте на треугольники. Каждый треугольник посыпьте сахаром, сверните в рулетик от широкого края к узкому, придавая форму косынки. Выложите на противень с пергаментом, выпекайте при 180 °С 15–20 минут до золотистого цвета. Эти «косынки» исчезают быстрее, чем вы их испекли.

Проверено редакцией
Читайте также
Смешиваю варенку с яйцами и мукой — через 7 минут на столе торт, который тает во рту. «Карамелька» к чаю и кофе
Общество
Смешиваю варенку с яйцами и мукой — через 7 минут на столе торт, который тает во рту. «Карамелька» к чаю и кофе
Разминаю творог вилкой и на огонь — жарю ватрушки за 5 минут: пышнее, чем в пекарне, и без возни
Общество
Разминаю творог вилкой и на огонь — жарю ватрушки за 5 минут: пышнее, чем в пекарне, и без возни
Беру сметану и орехи — пеку «ленивую» пахлаву в 3 слоя: вкуснее восточной и в два раза быстрее
Общество
Беру сметану и орехи — пеку «ленивую» пахлаву в 3 слоя: вкуснее восточной и в два раза быстрее
Превратил творожную запеканку в тропический шедевр — топ-решение для воскресного утра без суеты
Общество
Превратил творожную запеканку в тропический шедевр — топ-решение для воскресного утра без суеты
Перекус в формате «бери с собой» — готовлю эти яичные маффины и больше не покупаю фастфуд на работе
Общество
Перекус в формате «бери с собой» — готовлю эти яичные маффины и больше не покупаю фастфуд на работе
рецепты
завтраки
творог
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Самарской области сделали заявление о помощи погибшим в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
«На полгода и дольше»: Чекалина перевезли в «Бутырку»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.