Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Беру творог, яйцо и ваниль — добавляю муку и масло, замешиваю мягкое тесто, раскатываю, нарезаю треугольниками, посыпаю сахаром и сворачиваю в косынки. Через 20 минут на столе нежное, рассыпчатое печенье, которое тает во рту и намного вкуснее магазинного бисквита. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или завтрака.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые слоистые «косынки» с хрустящей сахарной корочкой, а внутри — мягкая творожная мякоть с легким ванильным ароматом, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 1 яйцо, 100 г сливочного масла, 100 г сахара (плюс для посыпки), 250 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка ванильного сахара. Творог разомните вилкой или пробейте блендером, добавьте размягченное масло, яйцо, сахар и ваниль, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Раскатайте в пласт толщиной 5–7 мм, нарежьте на треугольники. Каждый треугольник посыпьте сахаром, сверните в рулетик от широкого края к узкому, придавая форму косынки. Выложите на противень с пергаментом, выпекайте при 180 °С 15–20 минут до золотистого цвета. Эти «косынки» исчезают быстрее, чем вы их испекли.

