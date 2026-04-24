Имущество семьи экс-главы кубанского суда обратили в доход государства

Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и связанных с ним лиц, передает ТАСС. Речь идет в том числе об активах его дочери — судьи Арбитражного суда Краснодарского края Анастасии Шепель, а также экс-супруги — президента нотариальной палаты региона Галины Черновой.

Суд решил исковые требования удовлетворить, — прозвучало в зале суда.

Ранее представитель Генпрокуратуры сообщил, что семья Чернова с 1991 года контролировала нотариат Кубани. Механизмы использовались для личного обогащения экс-председателя краевого суда и его родственников.

Также сообщалось, что Шепель могла участвовать в коррупционных схемах отца. Она занимала свою должность с 2008 года, но скрыла причастность к незаконным сделкам Чернова.

