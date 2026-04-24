24 апреля 2026 в 20:40

Имущество семьи экс-главы кубанского суда обратили в доход государства

Активы семьи экс-главы Краснодарского краевого суда Чернова обратили в доход РФ

Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и связанных с ним лиц, передает ТАСС. Речь идет в том числе об активах его дочери — судьи Арбитражного суда Краснодарского края Анастасии Шепель, а также экс-супруги — президента нотариальной палаты региона Галины Черновой.

Суд решил исковые требования удовлетворить, — прозвучало в зале суда.

Ранее представитель Генпрокуратуры сообщил, что семья Чернова с 1991 года контролировала нотариат Кубани. Механизмы использовались для личного обогащения экс-председателя краевого суда и его родственников.

Также сообщалось, что Шепель могла участвовать в коррупционных схемах отца. Она занимала свою должность с 2008 года, но скрыла причастность к незаконным сделкам Чернова.

До этого Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании с бизнесмена Андрея Айдарова и других владельцев трех рыбопромысловых компаний. Общая сумма компенсации на фоне ущерба биоресурсам составила 6,8 млрд рублей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20-й пакет санкций ЕС: что с поставками нефти и газа, кто реально пострадал
В Волгограде ввели ограничения на работу аэропорта
Силовики заявили о тысячах иностранных наемников на Украине
Стало известно, когда и где пройдут переговоры США и Ирана
В ЕС усилились споры о будущем Украины
В Сумах прогремел взрыв в связи с воздушной тревогой
Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти волонтера в Омской области
В Брюсселе прошло мероприятие к 40-летию чернобыльской катастрофы
Названо число жертв аварии с участием фуры и автобуса в Ленобласти
Самолет с освобожденными из плена военными РФ приземлился в Подмосковье
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с автобусом и фурой
«Слабых бьют»: Лавров о необходимости развивать ИИ в России
Четыре человека ранены при атаках дронов ВСУ в ДНР
Кони в Подмосковье устроили побег из частного хозяйства
«Взорвется»: Лавров о мине замедленного действия на Ближнем Востоке
«Помимо армии и флота»: Лавров назвал двух новых союзников России
Стало известно, какие книги не подпадают под закон о пропаганде наркотиков
Лавров обвинил ЕС в расизме из-за слов о «красных линиях»
Лепнина с фасада дома в Петербурге едва не убила прохожего
ПВО отразила серию атак дронов на регионы РФ
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

