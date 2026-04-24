Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 14:00

У бизнесмена Айдарова изъяли три рыбопромысловые компании

Суд изъял в пользу государства рыбопромысловые компании бизнесмена Айдарова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании с бизнесмена Андрея Айдарова и других владельцев трех рыбопромысловых компаний, сообщает РИА Новости. Общая сумма компенсации на фоне ущерба биоресурсам составила 6,8 млрд рублей.

По информации журналистов, речь идет о компаниях ООО «Сонико-Чумикан», ООО «Национальное предприятие „УД-Учур“» и ООО «Сущевский». Среди фигурантов дела также числятся Аркадий Мкртычев, Марина Кустовая, Алексей Филев и Денис Кокорин.

Ранее прокурор Новосибирской области Александр Бучман сообщил, что прокуратура подала в суд иски с требованием изъять имущество и денежные средства, полученные коррупционным путем. Он уточнил, что общая сумма по данным искам составляет 500 млн рублей. Он отметил, что за первый квартал 2026 года в Новосибирской области было выявлено 120 коррупционных преступлений.

До этого Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова. Политика и его окружение уличили в незаконном обогащении почти на 1 млрд рублей.

Общество
суды
Хабаровский край
бизнесмены
Самое популярное
Регионы

Мир

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.