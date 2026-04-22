Коррупционеров российского региона хотят лишить имущества на 500 млн рублей

Прокуратура Новосибирской области подала в суд иски с требованием изъять имущество и денежные средства, полученные коррупционным путем, сообщил прокурор региона Александр Бучман. Он уточнил, что общая сумма по данным искам составляет 500 млн рублей, передает ТАСС.

Сейчас у нас рассматриваются иски на сумму полмиллиарда рублей об изъятии денежных средств, имущества у коррупционеров, — сказал Бучман.

Прокурор также привел статистику по преступлениям данной категории в регионе. Он отметил, что за первый квартал 2026 года в Новосибирской области было выявлено 120 коррупционных преступлений. Этот показатель оказался на 10 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее генеральный прокурор России Александр Гуцан предложил законодательно запретить прием на госслужбу лиц, уволенных за коррупцию в связи с утратой доверия. В 2025 году по искам прокуроров суд изменил формулировку увольнения на утрату доверия для 300 чиновников, а общее число освобожденных от должности по данному основанию достигло почти тысячи человек.

До этого Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова. Политика и его окружение уличили в незаконном обогащении почти на 1 млрд рублей.

Тем временем имущество бывшего главы Вологды Евгения Шулепова, обвиняемого в коррупции, обратят в доход государства. Речь идет о 47 объектах недвижимости, автомобилях, более 72 млн рублей на банковских счетах, а также о наличных средствах в валюте.