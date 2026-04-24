Генпрокуратура раскрыла подробности об обширных связях Чернова на Кубани

ГП: семья экс-председателя суда Чернова контролировала нотариат Кубани

С 1991 года нотариат Кубани контролировала семья бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, сообщил представитель Генпрокуратуры в суде. Он отметил, что механизмы использовались для личного обогащения, передает ТАСС.

Начиная с 1991 года институт нотариата в Краснодарском крае фактически по настоящее время — до предъявления иска — контролировался семьей, которая данный вид деятельности осуществляла исключительно в корыстных личных экономических целях личного обогащения, — уточнили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что ГП обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества членов семьи Чернова. Среди них — дочь Анастасия Шепель, судья Арбитражного суда Краснодарского края, а также экс-супруга Галина Чернова, президент нотариальной палаты региона.

Ранее Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании с бизнесмена Андрея Айдарова и других владельцев трех рыбопромысловых компаний. Общая сумма компенсации на фоне ущерба биоресурсам составила 6,8 млрд рублей.

