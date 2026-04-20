SHOT: взрывы гремят над территорией Кубани SHOT: несколько десятков взрывов прогремело на Кубани на фоне атаки БПЛА

Telegram-канал SHOT сообщил, что Краснодарский край вновь подвергся массированной атаке украинских беспилотников. По информации канала, взрывы прогремели над Туапсе, Геленджиком и Анапой, в регионе активно работает система противовоздушной обороны. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

SHOT добавляет, что начиная с полуночи местные жители слышали уже несколько десятков взрывов. Канал уточнил, что украинские БПЛА сбивают в разных частях черноморского побережья.

Как отмечают очевидцы в беседе с SHOT, наиболее интенсивно боевая работа идет сейчас в районе Туапсе — там громче всего. Пока официальной информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Краснодара и Геленджика уже были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Пассажирам и жителям прибрежных городов рекомендуется соблюдать спокойствие и следить за официальными сообщениями.

До этого стало известно, что при ударе БПЛА по Брянской области пострадали два мирных жителя. Губернатор региона Александр Богомаз проинформировал, что очередная атака произошла в селе Зерново Суземского района.