20 апреля 2026 в 02:20

Юрист ответил, чем чреваты для начальства угрозы уволить по статье

Угрозы увольнения по статье могут обернуться для работодателя штрафом в размере 70 тыс. рублей, заявил NEWS.ru основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» юрист Илья Русяев. По его словам, для подтверждения давления со стороны руководства необходимо сохранять все доказательства, в том числе переписку.

Сама по себе брошенная в кабинете фраза «либо пиши по собственному, либо найдем как уволить по статье» формально отдельным составом правонарушения не является. Наказывают не за грубость разговора, а за то, что за ней стоит, за понуждение к увольнению. Роструд прямо разъясняет, что в этом случае за нарушение трудового законодательства работодателя можно привлечь по статье 5.27 КоАП РФ. Для должностного лица и для ИП предусмотрен штраф 1–5 тыс. рублей либо предупреждение, для юридического — 30–50 тыс. рублей. При повторном аналогичном нарушении уже грозят взыскания 10–20 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет и 50–70 тыс. рублей соответственно, — предупредил Русяев.

Он подчеркнул, что уход по собственному желанию допустим исключительно как добровольное решение сотрудника. В то же время, по словам юриста, увольнение по инициативе работодателя разрешается лишь на основании строго определенного перечня причин. Дисциплинарное отстранение, добавил эксперт, должно соответствовать статье 193 ТК РФ, которая требует обязательного запроса письменного объяснения и соблюдения установленных сроков.

Деньгами риск не исчерпывается. Признанное незаконным увольнение тянет за собой взыскание среднего заработка за все время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и право работника требовать изменения формулировки основания увольнения, если возвращаться он уже не хочет. Поскольку доказывать давление придется самому, пересказа разговора обычно недостаточно. Заявление писать не спешите, добивайтесь получения претензий работодателя в письменной форме, сохраняйте переписку в мессенджерах и служебной почте, приказы, уведомления, служебные записки, — добавил Русяев.

Он подчеркнул, что защищать свои права можно через государственную инспекцию труда и суд одновременно. По словам юриста, для споров об увольнении срок подачи иска составляет один месяц с момента вручения копии приказа, трудовой книжки или информации о трудовой деятельности.

Ранее юрист Марчел Кырлан заявил, что сотрудника нельзя уволить за критику руководства. Однако, по его словам, если недовольство выражено некорректно, работник может получить дисциплинарное взыскание.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

