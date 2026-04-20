Юрист ответил, чем чреваты для начальства угрозы уволить по статье

Угрозы увольнения по статье могут обернуться для работодателя штрафом в размере 70 тыс. рублей, заявил NEWS.ru основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» юрист Илья Русяев. По его словам, для подтверждения давления со стороны руководства необходимо сохранять все доказательства, в том числе переписку.

Сама по себе брошенная в кабинете фраза «либо пиши по собственному, либо найдем как уволить по статье» формально отдельным составом правонарушения не является. Наказывают не за грубость разговора, а за то, что за ней стоит, за понуждение к увольнению. Роструд прямо разъясняет, что в этом случае за нарушение трудового законодательства работодателя можно привлечь по статье 5.27 КоАП РФ. Для должностного лица и для ИП предусмотрен штраф 1–5 тыс. рублей либо предупреждение, для юридического — 30–50 тыс. рублей. При повторном аналогичном нарушении уже грозят взыскания 10–20 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет и 50–70 тыс. рублей соответственно, — предупредил Русяев.

Он подчеркнул, что уход по собственному желанию допустим исключительно как добровольное решение сотрудника. В то же время, по словам юриста, увольнение по инициативе работодателя разрешается лишь на основании строго определенного перечня причин. Дисциплинарное отстранение, добавил эксперт, должно соответствовать статье 193 ТК РФ, которая требует обязательного запроса письменного объяснения и соблюдения установленных сроков.

Деньгами риск не исчерпывается. Признанное незаконным увольнение тянет за собой взыскание среднего заработка за все время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и право работника требовать изменения формулировки основания увольнения, если возвращаться он уже не хочет. Поскольку доказывать давление придется самому, пересказа разговора обычно недостаточно. Заявление писать не спешите, добивайтесь получения претензий работодателя в письменной форме, сохраняйте переписку в мессенджерах и служебной почте, приказы, уведомления, служебные записки, — добавил Русяев.

Он подчеркнул, что защищать свои права можно через государственную инспекцию труда и суд одновременно. По словам юриста, для споров об увольнении срок подачи иска составляет один месяц с момента вручения копии приказа, трудовой книжки или информации о трудовой деятельности.

Ранее юрист Марчел Кырлан заявил, что сотрудника нельзя уволить за критику руководства. Однако, по его словам, если недовольство выражено некорректно, работник может получить дисциплинарное взыскание.