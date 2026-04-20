Легкомоторный самолет рухнул во двор одного из домов Флориды CBS: житель Флориды погиб при крушении легкомоторного самолета во дворе дома

Во Флориде легкомоторный самолет Cessna рухнул прямо во дворе жилого дома. В результате крушения погиб один человек, сообщает телеканал CBS.

Трагедия произошла через непродолжительное время после вылета воздушного судна из аэропорта Tampa North. Обстоятельства, приведшие к падению, пока остаются неизвестными.

По данным СМИ, на борту Cessna находился только пилот — других людей в самолете не было. Детали инцидента продолжают выясняться.

Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации США уже начали расследование. Специалистам предстоит установить причину отказа техники или ошибку пилотирования.

Ранее вертолет Airbus H130 с шестью пассажирами и двумя членами экипажа на борту потерпел крушение в индонезийской провинции Западный Калимантан. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти, никто не выжил. Вертолет обрушился в лесистой местности со сложным горным рельефом.

До этого крушение вертолета произошло на острове Кауаи в американском штате Гавайи. По информации портала Hawaii News Now, воздушное судно использовалось для экскурсий. В результате авиакатастрофы три человека погибли, еще двое были ранены.