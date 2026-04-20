Легкомоторный самолет рухнул во двор одного из домов Флориды

CBS: житель Флориды погиб при крушении легкомоторного самолета во дворе дома

Во Флориде легкомоторный самолет Cessna рухнул прямо во дворе жилого дома. В результате крушения погиб один человек, сообщает телеканал CBS.

Трагедия произошла через непродолжительное время после вылета воздушного судна из аэропорта Tampa North. Обстоятельства, приведшие к падению, пока остаются неизвестными.

По данным СМИ, на борту Cessna находился только пилот — других людей в самолете не было. Детали инцидента продолжают выясняться.

Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации США уже начали расследование. Специалистам предстоит установить причину отказа техники или ошибку пилотирования.

Ранее вертолет Airbus H130 с шестью пассажирами и двумя членами экипажа на борту потерпел крушение в индонезийской провинции Западный Калимантан. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти, никто не выжил. Вертолет обрушился в лесистой местности со сложным горным рельефом.

До этого крушение вертолета произошло на острове Кауаи в американском штате Гавайи. По информации портала Hawaii News Now, воздушное судно использовалось для экскурсий. В результате авиакатастрофы три человека погибли, еще двое были ранены.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

