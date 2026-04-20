Генпрокуратура составила портрет типичного российского коррупционера ГП: чаще всего коррупционерами в РФ становятся семейные мужчины от 30 до 49 лет

Генпрокуратура составила криминологический портрет российского коррупционера на основе статистики 2025 года. В результате типичным нарушителем антикоррупционного законодательства оказался ранее не судимый мужчина в возрасте от 30 до 49 лет с высшим образованием и семьей, передает «Радио РБК».

По данным ведомства, с 2018 года в России выявили свыше 140 тыс. коррупционеров. Более 20 тыс. нарушителей закона по этой статье зафиксировано только в прошлом году.

Почти все коррупционные преступления совершаются в трезвом виде. Опьянение зафиксировано лишь у 1,6% взяткодателей и у 3,9% мелких взяточников.

Можно предположить, что эти преступления совершили пьяные водители, пытавшиеся дать взятку сотрудникам ГИБДД, — отмечается в материалах надзорного ведомства.

Возрастная структура стабильна: 60,8% коррупционеров — люди от 30 до 49 лет. При этом число самых молодых (18–24 года) за восемь лет выросло на 84,6% — с 1037 до 1914 человек. Мужчины составляют 78,3% выявленных коррупционеров, женщин — 19,5%.

От других преступников коррупционеры отличаются уровнем образования. Если среди всех осужденных в России высшее образование имеют лишь 13,5%, то среди коррупционеров — 54,6%, а у взяткополучателей — 87%.

Подавляющее большинство (91,8%) — граждане России, иностранцы и лица без гражданства составляют 8,2%. Среди взяткодателей доля иностранцев выше.

Почти половина фигурантов коррупционных дел — наемные работники (49,8%). Доля лиц без стабильного дохода здесь существенно ниже (15,4%).

Согласно опросам, более 60% коррупционеров состоят в браке, а 65,7% имеют детей. Психологические исследования показали: коррупционеры — прагматичные активные люди с завышенной самооценкой, для которых высока значимость совести и морали, но низка ценность закона.

