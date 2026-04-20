20 апреля 2026 в 03:51

В МИД РФ спрогнозировали рост терактов на Украине

Мирошник: на Украине может увеличиться число терактов

Родион Мирошник
Рост числа терактов на Украине может стать следствием ухудшения психологического состояния общества, распространения оружия и действий властей, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. В беседе с агентством он связал риски новых атак с последствиями военного конфликта и внутренней ситуацией в стране.

Совокупность факторов, включая общее напряжение в обществе, наличие большого числа людей с боевым опытом и широкий доступ к оружию, создает предпосылки для увеличения числа подобных инцидентов, указал дипломат. Он напомнил о стрельбе, произошедшей 18 апреля в Киеве, и допустил, что такие случаи могут повторяться чаще.

Люди с подорванной психикой и сталкивающиеся с несправедливостью режима будут вымещать свои проблемы на беззащитных и всех, кто подвернется под руку, — пояснил Мирошник.

Посол также выразил мнение, что власти Украины не справляются с социальными обязательствами, одновременно усиливая давление на население. По его оценке, это приводит к тому, что часть граждан теряют ощущение личной вовлеченности в происходящее.

Ранее в Киеве вооруженный мужчина открыл огонь по людям на Голосеевском проспекте, после чего укрылся в помещении супермаркета «Велмарт». Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко позднее заявил, что стрелок был ликвидирован снайперами при задержании.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

