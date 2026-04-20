В МИД РФ спрогнозировали рост терактов на Украине Мирошник: на Украине может увеличиться число терактов

Рост числа терактов на Украине может стать следствием ухудшения психологического состояния общества, распространения оружия и действий властей, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. В беседе с агентством он связал риски новых атак с последствиями военного конфликта и внутренней ситуацией в стране.

Совокупность факторов, включая общее напряжение в обществе, наличие большого числа людей с боевым опытом и широкий доступ к оружию, создает предпосылки для увеличения числа подобных инцидентов, указал дипломат. Он напомнил о стрельбе, произошедшей 18 апреля в Киеве, и допустил, что такие случаи могут повторяться чаще.

Люди с подорванной психикой и сталкивающиеся с несправедливостью режима будут вымещать свои проблемы на беззащитных и всех, кто подвернется под руку, — пояснил Мирошник.

Посол также выразил мнение, что власти Украины не справляются с социальными обязательствами, одновременно усиливая давление на население. По его оценке, это приводит к тому, что часть граждан теряют ощущение личной вовлеченности в происходящее.

Ранее в Киеве вооруженный мужчина открыл огонь по людям на Голосеевском проспекте, после чего укрылся в помещении супермаркета «Велмарт». Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко позднее заявил, что стрелок был ликвидирован снайперами при задержании.