Инфоцыганство, слухи о болезни, личная жизнь: где сейчас Алексей Климушкин

Звезда сериала «Универ» Алексей Климушкин покинул Россию после начала СВО. Что известно о его личной жизни, как он живет сейчас?

Чем прославился Климушкин

Алексей Климушкин появился на свет 2 мая 1965 года в городе Санкт-Петербурге. После завершения обучения он поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), где получил профессиональное образование.

В 1990-е Климушкин, известный под псевдонимом Аркадий Арнаутский, был диджеем на «Радио Модерн». Позже он перешел на радио «Ностальжи». Кроме того, он вместе с хореографом Егором Дружининым руководил театрально-танцевальным коллективом ресторана «Валхалла» в Санкт-Петербурге.

С 2002 по 2005 год Климушкин занимал должность режиссера-постановщика на канале ТНТ. За это время он создал программы «Окна», «Бремя денег» и «Дом».

Климушкин стал известен благодаря роли олигарха Сильвестра Андреевича Сергеева в комедийном сериале «Универ» и его спин-оффе «СашаТаня». Помимо этого, актер снимался в фильмах «Черный ворон», «Нож в облаках», «Улицы разбитых фонарей — 9», «Весельчаки» и «Юрочка».

Всего в его фильмографии на данный момент 17 работ.

Как сложилась личная жизнь Климушкина

Алексей Климушкин состоит в браке и воспитывает двоих детей.

«Один сын учится на архитектора, получает второе высшее образование. Другой решил освоить профессию оператора. Сначала, когда они не могли определиться, чем хотят заниматься, я их заставил просто получить образование, чтобы они знали, кто такой Цезарь, кто такая Клеопатра и дальше», — говорил он изданию StarHit в 2017 году.

Артист отмечал, что после этого наследники стали искать «что-то для души».

«Насколько могу, пытаюсь им помочь, но не связями, а финансово, оплачивая их обучение», — отметил Климушкин.

В 2023 году Алексей Климушкин ушел из ситкома «СашаТаня». Решение было принято по личным причинам, подробности неизвестны.

Актриса Алина Ланина, которая играла в ленте роль его супруги Евы, рассказала, что это было решение продюсеров.

«Официальная версия: это было решение продюсеров. А по какой именно причине — причин может быть много. В 2022 году вообще много актеров отказались работать в России, кто-то переживал за происходящее со знаком плюс, а кто-то — со знаком минус. Скорее всего, у Алексея были еще какие-то личные недопонимания с продюсером. То есть там был какой-то комплекс обстоятельств, но, повторюсь, официальная причина — это было решение продюсеров. Связано ли с это с их личными взаимоотношениями или с 2022 годом — меня как просто коллегу по цеху лично никто не посвящал», — призналась она в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Фанаты в соцсетях предположили, что Климушкин покинул «СашуТаню», чтобы заняться новыми проектами. Но пока неизвестно, чем он займется дальше.

Некоторые источники сообщали, что Климушкин прекратил сниматься в кино из-за проблем со здоровьем. Однако его жена Лидия опровергла эти слухи.

«Сейчас супруга нет дома. Единственное, что могу сказать: мне смешно. Никакого тяжелого недуга у мужа нет», — заявила она aif.ru.

Чем Климушкин занимается сейчас

Сейчас Алексей Климушкин, как пишет Telegram-канал Mash, запустил курсы по самопознанию в Праге. По данным канала, 60-летний артист стал участником проекта по кинотерапии, где наставники помогают клиентам через творческие упражнения.

В группе стоимость занятия составляет 32 тыс. рублей, индивидуальное — 48 тыс. рублей. Обещают разные результаты: от «базы» для фильма до статуса «человека искусства». Как пишет Lenta.ru, в России тех, кто зарабатывает на продаже информационных продуктов сомнительного качества, называют инфоцыганами.

Сам актер называет себя эмигрантом с кочевым образом жизни. Он рассказывает о переездах, рефлексии, депрессии и о том, как отшельничество привело его к «собственным путеводным звездам». Проект набирает по 15 желающих в месяц.

Читайте также:

Усыновление детей, любовь к Кибе, завершение карьеры: как живет Лепс

Увольнение из театра из-за пьянства, рехаб, избиение: где сейчас Осипова

Пятеро детей, тайная свадьба, измена Куценко: как живет Мария Порошина