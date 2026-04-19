Увольнение из театра из-за пьянства, рехаб, избиение: где сейчас Осипова

Актриса Евгения Осипова, известная по главной роли в сериале «Доярка из Хацапетовки», осталась без работы, ее уволили из Театра комедии. Что об этом известно, что артистка говорила о своей зависимости от алкоголя, как сложилась ее личная жизнь?

Почему Осипову уволили из Театра Комедии

Как пишет KP.RU, звезду сериала «Доярка из Хацапетовки» Евгению Осипову обвинили в пьянстве и именно по этой причине уволили из театра.

«Евгения Осипова несколько месяцев назад осталась без работы. Ее выгнали из театра. Руководство культурного учреждения заявило, что артистка сорвала спектакль, перебрав с алкоголем», — говорится в публикации.

Актриса категорически отрицает это.

«Я ни разу не сорвала спектакль. Никто из актеров не скажет, что я выходила в алкогольном опьянении на сцену. В мой адрес говорят — пьяная», — сказала Осипова.

По словам актрисы, руководство театра не проявило интереса к ее состоянию, когда она не вышла на репетицию.

«Ни одного сообщения не было. Ни „как ты себя чувствуешь?“, ни „что происходит?“ — ничего», — пожаловалась она в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Артистка сейчас в больнице. У нее высокое давление, врачи подозревают микроинсульт.

«Становится плохо, спектакль отменяют. Мне вызывают скорую. На утро я оказываюсь в больнице, всякие у меня происходят сосудистые вещи», — пожаловалась Осипова.

Что известно о зависимости Осиповой

Евгения Осипова ранее приняла участие в реалити «Звезды под капельницей». Согласно правилам шоу, артисты проживают в селебрити-рехабе, в котором им помогают избавиться от пристрастия к алкоголю и наркотикам.

В программе актриса рассказала, что проблемы с алкоголем у нее начались после того, как она осталась одна с двумя детьми. Осипова выразила надежду, что публичная реабилитация в проекте поможет ей справиться с зависимостью.

По итогам первого выпуска ведущий шоу нарколог Василий Шуров поставил участникам диагнозы, однако Осипова не пришла на их оглашение.

Когда Осипова подверглась жестокому избиению

В 2018 году Евгению Осипову избили во дворе собственного дома в Москве, когда во время дружеской вечеринки актриса вступилась за свою подругу, которой наносил побои муж. Тогда мужчина напал и на Осипову.

С травмами ее отправили в больницу, где врачи диагностировали сотрясение головного мозга и несколько ссадин. Актриса зафиксировала побои в травмпункте. По факту нападения было возбуждено административное дело.

Как сложилась личная жизнь Осиповой

Евгения Осипова была замужем за кинооператором Анатолием Симченко. Их знакомство произошло на съемках сериала «Башня». В 2012 году они поженились. В браке у них родились сын Максим и дочь София. В 2022 году пара развелась.

Актриса рассказала в программе «Секрет на миллион», что супруг ушел из семьи в период, когда она поправилась на 30 кг, а у сына диагностировали сахарный диабет.

«Наверное, закончилась любовь. Мы снимались в разных городах. У нас уже были разногласия, но они были не такими глобальными… Я думала, что болезнь сына объединит нас, но он стал другим, стал поздно приходить домой. В итоге он ушел после моей просьбы и снял квартиру недалеко от нас», — поделилась она.

В 2023 году артистку заметили на катке на Красной площади с молодым человеком. По данным StarHit, избранником Осиповой стал продюсер и журналист Андрей Карпов, который младше ее на 18 лет.

Читайте также:

Пятеро детей, тайная свадьба, измена Куценко: как живет Мария Порошина

Биография, разводы, роман с Козловским, Зеленский: как живет Акиньшина

«Насилие» над Иванченко, пять жен, грин-карта: как живет Артемий Лебедев