Биография, разводы, роман с Козловским, Зеленский: как живет Акиньшина

Актрисе Оксане Акиньшиной 19 апреля исполняется 39 лет. Как сложились карьера и личная жизнь артистки, правда ли, что у нее был роман с Владимиром Зеленским?

Чем прославилась Оксана Акиньшина

Оксана Акиньшина родилась 19 апреля 1987 года в Ленинграде. В подростковом возрасте ее отдали в модельное агентство. В 13 лет она успешно прошла кастинг на главную роль в фильме «Сестры». За эту работу, вместе с Екатериной Гориной, она получила награду «За лучший актерский дуэт».

Затем Акиньшина снималась в лентах «Юг», «Стиляги», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «8 первых свиданий», «Беспринципные», «Чернобыль», «The Телки», «Полет», «Контейнер» и других.

На настоящий момент в ее фильмографии более 50 работ.

Артистка активно продолжает заниматься творчеством. В 2025 году она снялась в фильмах «Константинополь», «Огненный мальчик», «Семейный призрак» и «Сказочные выходные».

Актриса не высказывалась о спецоперации, но отметила, что российская киноиндустрия оказалась в ситуации, напоминающей 90-е.

«По сравнению с европейским и американским рынками после февраля этого года нас откинуло в 1990-е. Это дико обидно, ведь мы были в шаге от того, чтобы стать относительно единым целым с мировой индустрией… Столько потрачено сил. А теперь мы не знаем, что будет завтра. У нас больше нет мечты», — сказала Акиньшина в июле 2022 года.

Что известно о браках Оксаны Акиньшиной

В 2008 году актриса связала себя узами брака с директором пиар-компании Дмитрием Литвиновым. В этом союзе у них родился сын Филипп. Однако их семейная жизнь продлилась всего два года. Наследник артистки, по данным СМИ, воспитывается ее родителями. Отец Акиньшиной дважды подавал в отношении дочери иски — в 2020 и 2021 годах. Первый иск касался неуплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего. Второй раз мужчина обратился в суд по неким семейным претензиям.

В 2012 году актриса снова вышла замуж — за кинопродюсера Арчила Геловани. В этом браке у них родились сын Константин и дочь Эмми. Но в 2018-м Акиньшина и Геловани разошлись. По данным СМИ, дети остались с отцом в Грузии.

С кем еще у Оксаны Акиньшиной были романы

Оксана Акиньшина и актер, а ныне президент Украины Владимир Зеленский, играли в фильме «8 первых свиданий».

В интервью актриса рассказывала, что во время съемок ленты «Высоцкий. Спасибо, что живой» натренировалась давать пощечины. Поэтому в фильме «8 первых свиданий» била Зеленского профессионально.

«Пощечины лепить я научилась на съемках „Высоцкого“, так что Вову била профессионально», — говорила она.

После выхода комедии появились слухи о романе Акиньшиной и Зеленского. Они эту информацию не комментировали.

Акиньшина в разные годы состояла в отношениях с актером Алексеем Чадовым и лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

Также в последние годы в прессе часто обсуждают предполагаемый роман Оксаны Акиньшиной и заслуженного артиста России Данилы Козловского, но они никогда не комментировали эту тему.

В октябре актриса выложила фото с Козловским из отпуска. Журналистка Алена Жигалова предположила, что это подтверждение их романа.

«После возвращения Данилы Козловского в Россию Оксана Акиньшина перестала скрывать отношения с актером. Слухи об их романе ходят уже пять лет», — написала она в авторском Telegram-канале.

