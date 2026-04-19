«Насилие» над Иванченко, пять жен, грин-карта: как живет Артемий Лебедев

Звезды отечественного шоу-бизнеса ополчились на дизайнера Артемия Лебедева после выпуска шоу «Натальная карта» с его участием. Что произошло, что известно о его личной жизни?

Почему на Лебедева обрушилась волна хейта после «Натальной карты»

Лебедев стал героем последнего выпуска шоу «Натальная карта». Проект, где блогер и актриса Олеся Иванченко изучает личность гостей через призму астрологии, а юморист Дмитрий Журавлев выступает в роли скептика, на этот раз стал полем словесных баталий. Лебедев отвечал кратко, иногда нарочито резко, ловко избегал вопросов и, по мнению зрителей, явно провоцировал ведущую.

Иванченко пыталась поддерживать беседу и добиться откровенности, но напряжение нарастало. В какой-то момент стало очевидно: диалог не клеится. Эмоции взяли верх, и ведущая не смогла удержаться от слез.

Журавлев попытался разрядить обстановку и поддержать коллегу. Он отметил, что такой стиль общения для гостя вполне естественен. После публикации выпуска к обсуждению подключились и публичные персоны.

Телеведущая Ксения Бородина отреагировала эмоционально: «Козлина какая! Милая, всегда зови. Поддержу и все шарики отдам». Певица Юля Паршута не скрыла возмущения: «Это что такое…».

В поддержку Иванченко также высказались Сергей Лазарев и Анна Седокова.

Теледива Анфиса Чехова также высказалась по поводу этого скандала. По словам артистки, ее поразило, с каким «удовольствием и даже с внутренним садизмом» Лебедев «унижал и топил» Иванченко.

«С самодовольной улыбкой, явно внутренне одобряя и даже гордясь своим поведением. С точки зрения психологии это была уже даже не пассивная агрессивная, а эмоциональное насилие. Понимая, что ведущая не может прервать съемку, это ее работа, и за кадром стоит огромная группа, чье время стоит денег, Артемий с изысканным удовольствием садиста сыпал сарказмом, переходящим в открытые оскорбления!» — заявила актриса.

Как сложилась личная жизнь Лебедева

12 августа прошлого года дизайнер стал отцом 11-го ребенка — дочери. При рождении девочка весила 4050 граммов, а ее рост составлял 53 сантиметра.

Наследница появилась на свет в одном из престижных роддомов столицы. Согласно Telegram-каналу Mash, Лебедев лично присутствовал при родах. Позднее блогер сам подтвердил, что стал отцом.

В январе 2024 года Лебедев сообщил, что развелся. Он также добавил, что намерен искать новую спутницу жизни. В интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), вышедшем в августе 2024-го, дизайнер заявил, что уже состоит в новых отношениях.

Лебедев редко делится подробностями своей личной жизни. Ранее в своих публикациях он рассказывал, что у него 10 детей от пяти разных женщин. Среди них четыре девочки и шесть мальчиков. Один из сыновей, Савва, появился на свет в 2001 году. Его мать — журналистка Марина Литвинович (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Пятая жена Лебедева, Алена Лебедева, занимается дизайном и является матерью шестерых младших детей.

Первые слухи о проблемах в его браке с Аленой появились 3 сентября 2022 года, когда в Telegram-канале Артемия был опубликован пост: «Зая, я развожусь! Теперь ничто не помешает нам посидеть вечерком с бокальчиком».

Подписчики приняли это за шутку, но спустя время дизайнер подтвердил, что брак действительно подошел к концу. Также он отметил, что это все, что публика должна знать о его личной жизни.

Что Лебедев говорил о России, почему отказался от грин-карты

Лебедев заявил, что Россия — свободная страна, в отличие от «вонючей» Великобритании. Так он ответил на слова Джоан Роулинг о том, что детям не нужно приписывать трансгендерный статус (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Он также отметил, что писательница высказалась осознанно, предсказывая «отмену культуры отмены» в мире.

«Она подливает маслица в огонь совершенно без стеснения. То, чем мы (Россия. — NEWS.ru) занимались всю жизнь, потому что у нас все-таки, в отличие от вонючей Великобритании, свободная страна», — заявил блогер.

Дизайнер также утверждал, что Россия — единственная страна, где существует настоящая свобода. Лебедев отметил, что США, несмотря на то что позиционируют себя как государство, где свобода является одной из главных ценностей, на самом деле далеки от этого идеала.

«Если без шуток, то настоящая свобода есть только в России. Только мы за каким-то [фигом] не умеем ее продавать», — заявил дизайнер.

Лебедев признавался, что в молодости был вынужден собственноручно порезать свою грин-карту при отъезде из США. По словам дизайнера, он несколько лет поддерживал статус резидента, возвращаясь в Америку почти в последний разрешенный день.

«Я приезжал [в США] на неделю, чтобы у меня не пропала грин-карта. Чтобы она у тебя сохранялась, нужно покидать Америку не больше чем на 365 дней. А я покидал на 363 дня», — пояснил блогер.

Лебедев признался, что применял эту схему на протяжении пяти лет, пока надзорные органы не раскрыли его уловку. После этого ему поставили ультиматум: либо постоянно проживать в США и регулярно являться в суд, либо отказаться от грин-карты. Лебедев утверждает, что, находясь на границе, он взял ножницы и уничтожил документ.

