20 апреля 2026 в 01:29

Израильский военный расправился со статуей Иисуса Христа в Ливане

Дым от израильского авиаудара по южным пригородам Бейрута в Ливане Фото: Shutterstock/FOTODOM
На юге Ливана в поселении Дибель израильский военнослужащий во время рейда разбил статую Иисуса Христа, сообщает ливанский информационный портал Lebanon Debate. Позже факт инцидента подтвердила и сама Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ЦАХАЛ заявили, что подобные действия не соответствуют принципам израильских вооруженных сил, и пообещали провести расследование. В армии официально подтвердили, что на опубликованной фотографии действительно запечатлен их военнослужащий, работавший на юге Ливана.

Инцидент расследуется Северным командованием, — указано в сообщении.

Отмечается, что в армии относятся к случившемуся с большой серьезностью. Ее представители считают поведение солдата полностью противоречащим ожидаемым ценностям.

Ранее источник сообщил, что израильские военные осуществляют подрыв жилых домов в приграничных ливанских поселениях. Это происходит даже в период временного прекращения боевых действий. По данным инсайдеров, солдаты ЦАХАЛ устанавливают взрывные устройства на целых улицах, где расположены дома мирных жителей.

