В Лондоне появилась статуя марширующего с флагом человека с подписью Бэнкси

В самом сердце Лондона, на улице Ватерлоо-плейс в Вестминстере, 29 апреля неожиданно появилась новая скульптура с подписью художника Бэнкси. Накануне творец опубликовал в соцсетях пост, где официально подтвердил свое авторство новой скульптуры.

Инсталляция представляет собой статую мужчины в деловом костюме, который марширует с развевающимся флагом, полностью закрывающим его лицо. На постаменте нанесена подпись «Бэнкси». Скульптура разместилась в знаковом окружении — рядом с памятниками королю Эдуарду VII, Флоренс Найтингейл и мемориалом Крымской войны.

В 2004 году Бэнкси уже устанавливал в столице скульптуру «Пьяница», переосмысляющую роденовского «Мыслителя», однако вскоре она была похищена. Самая дорогая картина художника «Любовь в мусорном баке» была продана в 2021 году за 18,6 млн фунтов стерлингов (1,8 млрд рублей).

Ранее журналисты провели масштабное расследование для установления личности уличного Бэнкси, чья анонимность на протяжении десятилетий оставалась предметом дискуссий. Команда изучила архивные фотографии, неопубликованные полицейские отчеты США и судебные документы, включая рукописное признание, которое раскрывает истинное имя художника — Роберт Каннингем.