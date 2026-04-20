Личная жизнь, мнение об СВО, страшное ДТП: где сейчас Константин Лавроненко

20 апреля народный артист России Константин Лавроненко отмечает 65-летие. Как сложились личная жизнь и карьера артиста, что он говорил об СВО?

Чем известен Лавроненко

Константин Лавроненко родился 20 апреля 1961 года в Ростове-на-Дону в рабочей семье. С ранних лет он увлекался футболом, боксом и триатлоном. Эти занятия закалили его физически и научили выносливости. Впоследствии эти навыки помогли ему самостоятельно выполнять многие трюки на съемках.

После школы Лавроненко поехал в Москву поступать в театральный вуз, но из-за ростовского говора ему это не удалось. После армии снова попробовал и был зачислен в Щепкинское училище и Школу-студию МХАТ. В итоге отдал предпочтение МХАТу.

Сегодня в фильмографии Константина Лавроненко более 60 ролей. Однако путь к успеху у актера был непростым: после успешного дебюта его на время перестали звать на съемки.

Дебют Лавроненко в кино состоялся в 1984 году в мелодраме «Еще люблю, еще надеюсь». В начале карьеры он работал с Евгением Евстигнеевым. После первого фильма Лавроненко разочаровался в себе и внешности, а режиссеры 20 лет отказывали ему из-за неподходящей фактуры.

Константин, столкнувшись с финансовыми трудностями, отказался от актерской карьеры и стал водителем, но это не приносило ему удовлетворения. Он пробовал себя в маркетинге и мерчендайзинге, а затем, благодаря помощи однокурсника, получил должность заместителя директора ресторана, что стабилизировало его финансовое положение. Несмотря на это, Лавроненко продолжал посещать кастинги.

В 2003 году Константину улыбнулась удача. Режиссер Андрей Звягинцев вспомнил Лавроненко по одной из постановок 1991 года. Образ актера идеально подходил для главной роли в драме «Возвращение». Лавроненко нашли и пригласили на съемки.

На Венецианском кинофестивале фильм произвел фурор. Он получил премию «Золотой лев» и вскоре вышел в прокат в 70 странах. Но после этого актер столкнулся с большим давлением.

В 2007 году Константин Лавроненко принял участие в съемках детективного сериала «Ликвидация», который режиссировал Сергей Урсуляк. Этот сериал был очень популярен. Актер убедительно создал образ одесского бандита Чекана. Сюжетная линия персонажа включала эмоциональные романтические отношения с героиней, которую сыграла Ксения Раппопорт. Среди других актеров, работавших вместе с Лавроненко на съемочной площадке, были Владимир Машков, Михаил Пореченков, Сергей Маковецкий и другие известные актеры.

В 2007 году Константин Лавроненко снялся в психологической драме Андрея Звягинцева «Изгнание». Его партнершей по фильму стала Мария Бонневи. За эту роль российский актер получил главную награду Каннского фестиваля — Золотую пальмовую ветвь. На сегодняшний день Лавроненко — единственный российский артист, удостоенный этой престижной премии.

Как сложилась личная жизнь Лавроненко

В 1987 году актер женился на коллеге Лидии Петраковой. Они вместе служили в театре «Сатирикон». Когда Лавроненко влюбился в Лидию, она была замужем за Степаном Старчиковым. Но вскоре их брак распался: муж нашел дневник Лидии, где она писала о своих чувствах к другому человеку.

В семье случались и кризисы. После одного из конфликтов актер покинул дом, но супругам удалось наладить отношения.

В 1990 году у них родилась дочь Ксения. Девушка поступила в Школу-студию МХАТ, но сначала попробовала себя в журналистике.

В 2012 году во время съемок фильма «Цена жизни» под Ярославлем с актером Лавроненко произошел трагический инцидент. Он был за рулем Mitsubishi Pajero, когда навстречу выехала Toyota Camry с молодой семьей. Машины столкнулись. В результате аварии актер получил ушиб позвоночника и иные травмы, но больше всего его потрясла гибель ребенка, находившегося в другой машине.

«Больнее всего для меня оказалось осознание того, что погибла семимесячная девочка. Вина не моя: не мы врезались — в нас. Но я переживал: знакомые звонили беспрерывно, появлялись новые слухи. Пришлось даже заявление сделать, что людей нужно оставить в покое», — рассказывал артист.

Он долго восстанавливался после травмы. Некоторое время ему приходилось носить корсет и отказываться от трюков, которые он раньше выполнял сам.

Что Лавроненко говорил об СВО и уехавших артистах

Звезда «Ликвидации» жестко отзывался о знаменитостях, которые не поддержали действия российской власти и осудили проведение специальной военной операции на Украине. По мнению артиста, таким образом поступают только трусы и глупцы.

«Это — трусость, глупость. Кто-то не понимает, кто-то боится. Но причин очень много. Кто-то опасается за свои деньги, кто-то еще боится за что-то, очень много людей за компанию, что так принято», — заявил Лавроненко в эфире программы «Соловьев Live».

Артист признавался, что опечален позицией уехавших звезд, но не хотел бы называть их предателями. Вместе с этим он сравнил СВО с ситом, которое отсеяло «весь мусор».

«С одной стороны, я опечален, с другой — очень хорошо, что так проявляется. Знаете, как ситом просеивается весь мусор, остается все чистое», — добавил актер.

Лавроненко подчеркивал, что в непростое и трудное для страны время ее жители должны не разобщаться, а объединяться.

