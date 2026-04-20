20 апреля 2026 в 00:53

Южный аэропорт перестал принимать и выпускать самолеты

Росавиация ввела дополнительные ограничения в краснодарском аэропорту Пашковский

Росавиация объявила о введении дополнительных временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара (Пашковский). Решение принято для обеспечения безопасности полетов, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства «Говорит Росавиация».

Аэропорт Краснодара, согласно действующему уведомлению NOTAM, работает по сокращенному графику: регулярные рейсы принимаются с 09:00 до 23:00. Введение дополнительных временных ограничений означает, что в определенные периоды воздушная гавань полностью приостанавливает работу.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указано в сообщении.

Пассажирам, планирующим перелеты через Краснодар, рекомендуется уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний. Возможны задержки и изменения в расписании.

Росавиация не уточнила, как долго продлятся дополнительные меры и связаны ли они с оперативной обстановкой в регионе. Ожидается, что авиапредприятия оперативно проинформируют пассажиров об изменениях в полетном расписании.

Ранее главное следственное управление СКР направило в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения уголовное дело группы попрошаек, действовавших в аэропорту Шереметьево. Фигурантами являются двое мужчин и пять женщин.

Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над Балтийским морем
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

