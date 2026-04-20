Южный аэропорт перестал принимать и выпускать самолеты Росавиация ввела дополнительные ограничения в краснодарском аэропорту Пашковский

Росавиация объявила о введении дополнительных временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара (Пашковский). Решение принято для обеспечения безопасности полетов, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства «Говорит Росавиация».

Аэропорт Краснодара, согласно действующему уведомлению NOTAM, работает по сокращенному графику: регулярные рейсы принимаются с 09:00 до 23:00. Введение дополнительных временных ограничений означает, что в определенные периоды воздушная гавань полностью приостанавливает работу.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указано в сообщении.

Пассажирам, планирующим перелеты через Краснодар, рекомендуется уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний. Возможны задержки и изменения в расписании.

Росавиация не уточнила, как долго продлятся дополнительные меры и связаны ли они с оперативной обстановкой в регионе. Ожидается, что авиапредприятия оперативно проинформируют пассажиров об изменениях в полетном расписании.

