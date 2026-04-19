До Генпрокуратуры РФ дошло дело о попрошайничестве в Шереметьево

Главное следственное управление СКР направило в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения уголовное дело группы попрошаек, действовавших в аэропорту Шереметьево, сообщает «Коммерсант». Фигурантами являются двое мужчин и пять женщин.

По версии следствия, мужчины руководили попрошайками, а женщины подходили к пассажирам в аэропорту, выбирая тех, кто выглядел побогаче, или участников СВО, и пытались их разжалобить. Девушки рассказывали, что потеряли кошелек или билет на самолет, и просили о помощи. Обычно «заработок» одной попрошайки составлял 10–30 тыс. рублей, но бывали и более крупные суммы. В одном случае девушке пожертвовали 200 тыс. рублей.

Всего в деле фигурирует 17 эпизодов, общий ущерб превысил 800 тыс. рублей. Сами обвиняемые категорически отрицают участие в ОПС и признают вину только в мошенничестве.

До этого предполагаемый глава банды Алексей Кабочкин заявил, что хочет отправиться на фронт. С ним поехать на СВО вместо колонии захотел еще один участник ОПГ.