Россиянам рассказали, за какой забор их могут оштрафовать

Эксперт по ЖКХ Бондарь: за зеркальные заборы может грозить штраф в 5 тыс. рублей

Владельцев дачных участков могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. рублей за установку зеркальных заборов, если их эксплуатация нарушит права животных и среду их обитания, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, прямого запрета на использование подобных ограждений в законе нет.

Зеркальные заборы могут быть вредны для животных. Прямого запрета на установку такого ограждения по периметру дачного надела в законах нет. Дело в том, что федеральный закон «О животном мире» обязывает владельцев участков вести любую деятельность так, чтобы не менять привычную среду обитания зверей и птиц и не создавать преград на путях их сезонных перемещений. Зеркальная поверхность отражает небо и деревья, из-за чего животные перестают понимать, где находится преграда. Птицы и мелкие лесные жители налетают на твердую гладь и калечатся. Инспекторы Росприроднадзора могут зафиксировать их гибель у такого ограждения. В таком случае вероятен штраф для граждан, который составляет до 5 тыс. рублей, — сказал Бондарь.

Он добавил, что по факту травмирования животных из-за зеркальных заборов природоохранная прокуратура может инициировать проверку и передать материалы для привлечения хозяина участка к ответу. По его словам, пожаловаться на такие ограждения можно в местную администрацию или полицию.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что строительство бани или гаража на дачном участке может обернуться штрафом до 20 тыс. рублей. По его словам, речь идет о самовольных постройках, которые также могут обязать снести.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

