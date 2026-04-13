13 апреля 2026 в 11:36

Адвокат объяснил, за какие дачные постройки можно получить штраф

Строительство бани или гаража на дачном участке может обернуться штрафом до 20 тыс. рублей, заявил в беседе с LIFE.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, речь идет о самовольных постройках, которые также могут обязать снести.

Оштрафовать или обязать снести на даче могут прежде всего самовольные постройки: если дом, баня, гараж или иное строение возведены не на том участке, за пределами его границ, на земле, где такой объект нельзя размещать по виду разрешенного использования, либо с нарушением обязательных градостроительных требований, — рассказал Жорин.

Юрист объяснил, что к штрафам также может привести строительство зданий вплотную к забору. По его словам, близко к границе участка не должны находиться септики, туалеты и другие «мокрые» зоны.

Ранее председатель комитета Мособлдумы Владимир Шапкин рассказал, что неправильное размещение мангала на даче может обернуться штрафом до 50 тыс. рублей. Он напомнил, что жарить шашлыки можно только в металлическом или кирпичном мангале, жаровне или печи.

