Стало известно, как офицеры Генштаба ВСУ зарабатывают на жизнь

Аналитик Муравейник: офицеры Генштаба ВСУ вечерами подрабатывают таксистами

Военнослужащие ВСУ
В Киеве офицеры Генштаба Вооруженных сил Украины вынуждены подрабатывать таксистами в вечернее время. Причиной этого стали крайне низкие зарплаты, которые получают военные, заявил аналитик Антон Муравейник в эфире телеканала «Общественное».

Месячный доход военнослужащих, как утверждает Муравейник, составляет около 20 тыс. гривен, что по текущему курсу равняется примерно 34 600 рублям. Таких денег, по его мнению, катастрофически не хватает для достойного содержания семей, поэтому офицерам приходится искать дополнительные источники заработка.

Аналитик подчеркнул, что сложившаяся ситуация напрямую влияет на боеготовность и мотивацию командного состава ВСУ. Физических и моральных сил на качественное выполнение основной работы у военных подчас не хватает.

Ранее сообщалось, что украинское командование срочно пополняет личным составом свои части в Волчанском районе Харьковской области. В пехотные боевые группы переводят военнослужащих 164-й радиотехнической бригады, а также бойцов 72-й отдельной механизированной бригады.

