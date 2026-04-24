24 апреля 2026 в 20:56

Спасатели МЧС обнаружили живыми троих туристов на горе Мунку-Сардык

Спасатели обнаружили живыми троих туристов, попавших под лавину на горе Мунку-Сардык в Бурятии, заявила пресс-служба МЧС РФ. В ведомстве подчеркнули, что один погиб.

В результате происшествия они получили травмы различной степени тяжести. Также при проведении обследования района схода лавины спасателями обнаружено тело одного туриста данной группы, — указали в МЧС.

Ранее полиция задержала организаторов альпинистского тура, во время которого на пике Мунку-Сардык в Бурятии погибли три туриста из Красноярска. Подозреваемые доставлены в село Кырен для проведения следственных действий.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Также стали известны личности погибших туристов.

Тем временем президент Красноярской краевой федерации альпинизма Николай Захаров допустил, что туристы были неправильно одеты, без учета резкой смены погоды. По его словам, это была коммерческая группа, а не профессиональные альпинисты.

