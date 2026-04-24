Крупный предприниматель в сфере строительства пропал на рыбалке Крупный бизнесмен пропал без вести во время шторма под Волгоградом

Крупный предприниматель в строительной сфере Александр Назаров оказался в числе рыбаков, пропавших под Волгоградом, пишет Telegram-канал «112». Как сообщает канал, четверо рыбаков пропали без вести после шторма, одного из них нашли мертвым.

Известно, что Назаров основал компанию «БИС» в 1992 году и стал одним из пионеров производственной отрасли региона. По данным источников, фирма возвела более 30 млн квадратных метров жилья. Местонахождение бизнесмена остается неизвестным, поиски его и еще двоих мужчин продолжаются. Акваторию и берег Волги обследуют спасатели и полиция.

