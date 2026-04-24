Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти волонтера в Омской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти волонтера в Омской области, передает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Поводом стали обстоятельства нападения на 35-летнюю девушку, которые вызвали проверку следственных органов.

Председатель СК России поручил руководителю СУ по Омской области Батищеву В. В. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, а также по доводам публикации. По факту смерти местной жительницы следственными органами СК России по Омской области проводится процессуальная проверка, — сказано в сообщении.

Речь идет о жительнице Омска, на которую натравили бойцовского пса, она умерла через месяц после нападения. Девушку избил нетрезвый мужчина на улице, а затем отдал приказ собаке о нападении.

Ранее в Махачкале травматолог и хирург получили ранения в область лица и шеи в результате нападения в больнице. Инцидент произошел во время дежурства медицинских работников.