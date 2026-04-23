Появились подробности о раненых в махачкалинской больнице Хирург и травматолог получили ножевые ранения при нападении в Махачкале

В Махачкале травматолог и хирург получили ранения в область лица и шеи в результате нападения в больнице, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. Инцидент произошел во время дежурства медицинских работников.

Мужчина нанес ножевые ранения в область лица и шеи двум врачам: травматологу и хирургу. Их состояние пока неизвестно, пострадавшим оказывают медицинскую помощь, — сказано в сообщении.

