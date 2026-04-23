23 апреля 2026 в 22:42

Появились подробности о раненых в махачкалинской больнице

Хирург и травматолог получили ножевые ранения при нападении в Махачкале

В Махачкале травматолог и хирург получили ранения в область лица и шеи в результате нападения в больнице, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. Инцидент произошел во время дежурства медицинских работников.

Мужчина нанес ножевые ранения в область лица и шеи двум врачам: травматологу и хирургу. Их состояние пока неизвестно, пострадавшим оказывают медицинскую помощь, — сказано в сообщении.

Ранее в Нижнем Новгороде осудили подростка, который напал с ножом на учеников в школе Сормовского района. Он был признан виновным в покушении на двух человек. Школьник был приговорен к четырем годам воспитательной колонии.

До этого стало известно, что ученик, пытавшийся пронести нож в школу в Новом Уренгое, помещен под наблюдение специалистов. С классом организована работа психолого-педагогической службы. Замысел подростка не удался, так как на нож сработали металлоискатели, мальчика остановили сотрудники охраны. Инцидент был предотвращен без пострадавших.

