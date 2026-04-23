23 апреля 2026 в 12:37

Школьника с ножом в Новом Уренгое поместили под наблюдение врачей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ученик, пытавшийся пронести нож в школу в Новом Уренгое, помещен под наблюдение специалистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа. В ведомстве отметили, что с классом организована работа психолого-педагогической службы.

В материале уточняется, что замысел подростка не удался: на нож сработали металлоискатели, мальчика остановили сотрудники охраны. Инцидент был предотвращен без пострадавших.

Ранее СК по Санкт-Петербургу сообщил, что выстрел из сигнальной ракетницы в одной из школ Адмиралтейского района был случайным. Ученик принес в класс устройство «сигнал охотника» и во время демонстрации непроизвольно выстрелил.

До этого глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов сообщил, что подросток, напавший с ножом на учителя у школы № 5 в Пермском крае, состоит на учете в полиции и неоднократно оставался на второй год.

Регионы
ЯНАО
Новый Уренгой
школьники
