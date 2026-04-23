Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 09:02

Вооруженный ножом подросток пытался проникнуть в школу

В школе Нового Уренгоя задержан вооруженный ножом подросток

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Новом Уренгое обезвредили подростка, который принес в школу нож, передает URA.RU со ссылкой на региональный Следственный комитет. По данным издания, его задержали еще до приезда правоохранителей — один из охранников забрал нож из рук несовершеннолетнего.

Обошлось без пострадавших. Охрана школы сработала оперативно, остановила на входе в школу, — отметил источник.

В связи с этим инцидентом была инициирована проверка по статье о хулиганстве. В местной администрации уточнили, что действия охранников признали соответствующими регламенту.

До этого молодого человека с предметом, похожим на винтовку, заметили в районе Теплый Стан в Москве. Очевидцы сообщали в местных чатах, что неизвестный бродил у школы на улице Академика Виноградова, после чего направился в сторону леса. Школьников и местных жителей предупредили о необходимости соблюдать осторожность.

Ранее СК по Санкт-Петербургу сообщил, что выстрел из сигнальной ракетницы в одной из школ Адмиралтейского района был случайным. Ученик принес в класс устройство «сигнал охотника» и во время демонстрации непроизвольно выстрелил.

Регионы
ЯНАО
Новый Уренгой
школы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.