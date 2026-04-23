Вооруженный ножом подросток пытался проникнуть в школу

В Новом Уренгое обезвредили подростка, который принес в школу нож, передает URA.RU со ссылкой на региональный Следственный комитет. По данным издания, его задержали еще до приезда правоохранителей — один из охранников забрал нож из рук несовершеннолетнего.

Обошлось без пострадавших. Охрана школы сработала оперативно, остановила на входе в школу, — отметил источник.

В связи с этим инцидентом была инициирована проверка по статье о хулиганстве. В местной администрации уточнили, что действия охранников признали соответствующими регламенту.

До этого молодого человека с предметом, похожим на винтовку, заметили в районе Теплый Стан в Москве. Очевидцы сообщали в местных чатах, что неизвестный бродил у школы на улице Академика Виноградова, после чего направился в сторону леса. Школьников и местных жителей предупредили о необходимости соблюдать осторожность.

Ранее СК по Санкт-Петербургу сообщил, что выстрел из сигнальной ракетницы в одной из школ Адмиралтейского района был случайным. Ученик принес в класс устройство «сигнал охотника» и во время демонстрации непроизвольно выстрелил.