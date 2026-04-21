Появилась новая информация о погибших в Бурятии туристах Среди погибших в Бурятии туристов оказалась глава турфирмы из Красноярска

Спасатели обнаружили тела трех туристов из Красноярского края, погибших при восхождении на гору Мунку-Сардык в Бурятии, сообщает Telegram-канал Baza. Погибшими оказались Ольга Х., Евгений К. и Татьяна Ш., возраст которых был от 41 до 43 лет. Последняя руководила туристическим агентством в Красноярске.

Все участники группы уже участвовали в восхождениях на горные склоны. Спасатели выдвинулись к месту трагедии у горы Мунку-Сардык утром, путь пешком занимает около семи часов.

Причиной гибели группы туристов в горах Бурятии мог стать обрыв связки во время спуска. Ситуацию усугубило резкое ухудшение погодных условий. По предварительной информации, в результате обрыва связки три человека получили травмы. В дальнейшем, из-за сложных погодных условий, они погибли от переохлаждения.

Ранее президент Красноярской краевой федерации альпинизма Николай Захаров допустил, что туристы были неправильно одеты, без учета резкой смены погоды. По его словам, это была коммерческая группа, а не профессиональные альпинисты.