В Бурятии задержали организаторов тура, в котором умерли три туриста

Полиция задержала организаторов альпинистского тура, во время которого на пике Мунку-Сардык в Бурятии погибли три туриста из Красноярска, передает агентство РИА Новости. Подозреваемые доставлены в село Кырен для проведения следственных действий.

Они задержаны, находятся в селе Кырен, — подтвердили в органах.

О гибели трех туристов от переохлаждения стало известно в ночь на 21 апреля. По данным спасателей, они входили в группу из 15 человек, прибывших из Красноярска. Трагедия произошла во время спуска по маршруту. Причиной гибели группы туристов в горах Бурятии мог стать обрыв связки во время спуска. Ситуацию усугубило резкое ухудшение погодных условий.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Также стали известны личности погибших туристов.

Ранее президент Красноярской краевой федерации альпинизма Николай Захаров допустил, что туристы были неправильно одеты, без учета резкой смены погоды. По его словам, это была коммерческая группа, а не профессиональные альпинисты.