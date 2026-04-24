Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес во время захвата

В России заявили, что эйфория США после захвата Мадуро быстро закончилась Главред НГ Ремчуков рассказал об эйфории граждан США после захвата Мадуро

Американское общество пережило эйфорию, наблюдая за захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и уверовало в способность управлять всем миром, однако столкновение с действительностью в Иране изменило настроения, заявил главред «Независимой газеты» Константин Ремчуков в интервью ИС «Вести». По его словам, сейчас граждане США недовольны потерями.

Им показалось, что они всем миром будут так управлять. В Иране они столкнулись с другой действительностью, — отметил он.

Главред отметил, что из-за кризиса на Ближнем Востоке граждане США сейчас не могут понять, в чем заключался подлинный экзистенциальный риск для Соединенных Штатов. Несмотря на это, президент страны Дональд Трамп продолжает пользоваться поддержкой значительной части населения, поскольку отражает запрос на определенный тип поведения, подчеркнул он.

Ранее Трамп допустил возможность применения военной силы против Кубы. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко резко раскритиковал внешнюю политику Соединенных Штатов. По мнению белорусского лидера, политика в Венесуэле, угрозы острову и война на Ближнем Востоке — это признаки диктатуры, а не демократии, о которой говорят на Западе.