В Госдуме объяснили, почему ЕС заговорил о «репарациях» от России Депутат Журавлев: сказки о репарациях нужны ЕС, чтобы успокоить население

Европа понимает, что выделенный Украине кредит в размере €90 млрд не будет возвращен, выразил уверенность в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, «сказки» о погашении займа за счет репараций от России нужны ЕС, чтобы успокоить население.

В ЕС это стыдливо называют кредитом и рассказывают сказки о каких-то мифических будущих репарациях лишь затем, чтобы успокоить население. В Европе и так затянувшийся экономический кризис, который усилился из-за ближневосточного конфликта, а евробюрократы — которых, к слову, никто не выбирал — транжирят деньги налогоплательщиков, — подчеркнул парламентарий.

Журавлев считает: власти ЕС сами загнали себя в тупик и сейчас не могут честно признать, что совершили ошибку, оказывая Украине помощь во всем. При этом он не исключил личной заинтересованности европейских политиков в выделении Киеву кредита.

Не удивлюсь, если весьма солидная часть от €90 млрд обнаружится позже на счетах все тех же еврочиновников, что так усердно лоббировали выделение этой суммы. И да, конечно, никаких репараций не будет, Россия непременно победит, — резюмировал собеседник.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выделение кредита Украине ударит в первую очередь по самим европейцам. По ее словам, прежде всего под удар попадут простые граждане и бизнес стран ЕС.