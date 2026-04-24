«Уничтожены огнем»: дроны ВСУ совершили налет на приграничье

Украинские БПЛА атаковали шесть населенных пунктов Грайворонского округа Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Грайворонский округ под атаками беспилотников ВСУ. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В городе Грайвороне вследствие атак беспилотников повреждены остекление и фасады двух объектов торговли, а также три легковых автомобиля, один из которых уничтожен огнем, — написал Гладков.

В селе Дунайка FPV-дрон повредил линию электропередачи и частный дом. На дороге Илек-Пеньковка — Грайворон беспилотник ударил по «Газели». В селе Гора-Подол повреждены легковой автомобиль и линия электропередачи, в Косилово — объект торговли и автомобиль. В Новостроевке-Первой дрон сдетонировал у социального объекта, выбиты стекла, заключил он.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев передавал, что силы ПВО и средства РЭБ ликвидировали 24 БПЛА над одним городом и восемью районами. По его уточнению, никто не пострадал. При падении обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повреждены кровля и фасад частного дома, а также две машины.

До этого Минобороны РФ проинформировало, что силы ПВО в ночь на 23 апреля ликвидировали и перехватили 154 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской и других областей.