Водителя доставили в больницу после удара дронов по трассе под Белгородом Один человек пострадал в результате удара FPV-дронов по трассе под Белгородом

Водитель трактора пострадал в результате удара двух украинских FPV-дронов по участку трассы Красная Яруга — Вязовое в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги.

Мирный житель ранен от ударов дронов ВСУ. Два FPV-дрона атаковали трактор на участке автодороги Красная Яруга — Вязовое, — написал он.

Бойцы подразделения «БАРС-Белгород» оперативно доставили пострадавшего в Краснояружскую центральную районную больницу. Медики оказали ему необходимую помощь. После этого мужчину отпустили домой на амбулаторное лечение. Сам трактор получил повреждения в результате атаки.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в селе Щекино Рыльского района FPV-дрон атаковал территорию частного дома, в результате чего пострадал местный житель. По предварительным данным, у мужчины диагностированы слепые осколочные ранения мягких тканей правой голени.

До этого Минобороны РФ проинформировало, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 154 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей.