Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 16:15

Водителя доставили в больницу после удара дронов по трассе под Белгородом

Один человек пострадал в результате удара FPV-дронов по трассе под Белгородом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Водитель трактора пострадал в результате удара двух украинских FPV-дронов по участку трассы Красная Яруга — Вязовое в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги.

Мирный житель ранен от ударов дронов ВСУ. Два FPV-дрона атаковали трактор на участке автодороги Красная Яруга — Вязовое, — написал он.

Бойцы подразделения «БАРС-Белгород» оперативно доставили пострадавшего в Краснояружскую центральную районную больницу. Медики оказали ему необходимую помощь. После этого мужчину отпустили домой на амбулаторное лечение. Сам трактор получил повреждения в результате атаки.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в селе Щекино Рыльского района FPV-дрон атаковал территорию частного дома, в результате чего пострадал местный житель. По предварительным данным, у мужчины диагностированы слепые осколочные ранения мягких тканей правой голени.

До этого Минобороны РФ проинформировало, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 154 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей.

Регионы
Белгородская область
Вячеслав Гладков
атаки
БПЛА
пострадавшие
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.