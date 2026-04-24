Девочка умерла от передозировки после знакомства с 40-летним мужчиной

СК расследует смерть несовершеннолетней от передозировки в Нальчике

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Несовершеннолетняя умерла в Нальчике от передозировки наркотиков после того, как один из местных жителей дал ей запрещенные вещества, сообщили в СК по Кабардино-Балкарской Республике. Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1986 года рождения.

По версии следствия, в конце февраля подозреваемый склонил девушку 2008 года рождения к употреблению наркотиков. Мужчина незаконно приобретал запрещенные вещества и хранил их с целью сбыта.

Ранее сообщалось, что Главное управление по борьбе с контрабандой совместно с ФСБ и белорусскими коллегами ликвидировали канал поставки наркотиков. Оперативники обнаружили запрещенный груз в нежилом помещении на территории Ленинградской области, куда прибыл грузовик из Белоруссии — в кузове автомобиля находились банки с краской, которые использовались злоумышленниками в качестве тайников для перевозки товара.

Прежде в Тамбовской области задержали пятерых россиян, организовавших подпольное производство наркотиков. Сотрудники спецслужбы при силовой поддержке Росгвардии изъяли более 97 килограммов мефедрона.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

