Пятеро россиян изготовили почти 100 кг мефедрона в нарколаборатории ФСБ задержала пятерых организаторов производства наркотиков в Тамбовской области

В Тамбовской области задержаны пятеро граждан России, организовавших подпольное производство наркотиков, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ. Сотрудники спецслужбы при силовой поддержке Росгвардии изъяли более 97 килограммов мефедрона.

Федеральной службой безопасности при силовой поддержке Росгвардии пресечена противоправная деятельность пяти граждан России, причастных к незаконному производству на территории Тамбовской области наркотических средств в особо крупном размере, — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что злоумышленники оборудовали нарколабораторию в производственном помещении на территории Гавриловского муниципального округа. Помимо готового наркотика, изъято химическое оборудование, реактивы и более 5 тыс. литров прекурсоров. Возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее в Новосибирске суд приговорил местного жителя к четырем с половиной годам лишения свободы за контрабанду сильнодействующих запрещенных веществ. Мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.

