17 апреля 2026 в 10:31

Пятеро россиян изготовили почти 100 кг мефедрона в нарколаборатории

ФСБ задержала пятерых организаторов производства наркотиков в Тамбовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Тамбовской области задержаны пятеро граждан России, организовавших подпольное производство наркотиков, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ. Сотрудники спецслужбы при силовой поддержке Росгвардии изъяли более 97 килограммов мефедрона.

Федеральной службой безопасности при силовой поддержке Росгвардии пресечена противоправная деятельность пяти граждан России, причастных к незаконному производству на территории Тамбовской области наркотических средств в особо крупном размере, — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что злоумышленники оборудовали нарколабораторию в производственном помещении на территории Гавриловского муниципального округа. Помимо готового наркотика, изъято химическое оборудование, реактивы и более 5 тыс. литров прекурсоров. Возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее в Новосибирске суд приговорил местного жителя к четырем с половиной годам лишения свободы за контрабанду сильнодействующих запрещенных веществ. Мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Регионы
Тамбовская область
ФСБ
наркотики
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
