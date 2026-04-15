Новосибирцу вынесли приговор за контрабанду запрещенных веществ

В Новосибирске Кировский районный суд приговорил местного жителя к четырем с половиной годам лишения свободы за контрабанду сильнодействующих запрещенных веществ, пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на ФСБ России. Мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.

Незаконная деятельность бизнесмена была пресечена сотрудниками ФСБ еще в мае 2024 года. В ходе расследования установлено, что мужчина организовал поставку запрещенных препаратов через таможенную границу.

В посылке находилось более 800 г запрещенных веществ. Осужденный намеревался использовать это сырье для производства спортивных добавок, которые затем планировал продавать жителям Новосибирской области.

Ранее сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Центральной почтовой таможни обнаружили крупную партию наркотиков в посылке из Таиланда. Посылку обнаружили в Москве, дальше ее перенаправили в Новгород. Таким образом правоохранители задержали получателя партии — ранее судимого 33-летнего мужчину.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
