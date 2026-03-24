24 марта 2026 в 16:31

Таможенники нашли «сюрприз» в банках с косметикой из Таиланда

Сотрудники ФТС нашли крупную партию наркотиков в посылке из Таиланда

Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Центральной почтовой таможни обнаружили крупную партию наркотиков в посылке из Таиланда, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Запрещенные вещества были расфасованы в банки от воска для укладки волос.

Посылку обнаружили в Москве, дальше ее перенаправили в Новгород. Таким образом правоохранители задержали получателя партии — ранее судимого 33-летнего мужчину. По версии следствия, он планировал распространить запрещенное вещество на территории Новгородской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту контрабанды наркотиков в особо крупном размере. Соответствующая статья предполагает лишение свободы сроком от 15 до 20 лет со штрафом 1 млн рублей или пожизненное заключение.

Ранее новосибирские таможенники задержали россиянина с двумя головами крокодила из Таиланда. Товар обнаружили в ходе выборочного контроля в аэропорту. Турист рассказал, что купил головы в качестве сувениров для коллекции, и добавил, что не знал о необходимости декларирования. У мужчины изъяли экзотический товар, возбуждено два административных дела.

