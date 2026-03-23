Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 10:41

Российские таможенники пресекли контрабанду голов крокодилов из Таиланда

В Новосибирске задержали россиянина с двумя головами крокодилов из Таиланда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Новосибирские таможенники задержали россиянина с двумя головами крокодила из Таиланда, сообщила NEWS.ru пресс-служба ФТС. Товар обнаружили в ходе выборочного контроля в аэропорту.

Турист рассказал, что купил головы в качестве сувениров для коллекции, и добавил, что не знал о необходимости декларирования. У мужчины изъяли экзотический товар, возбуждено два административных дела.

Ранее тревел-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко заявил, что туристам запрещено вывозить из Таиланда ряд растений с землей и песок, добытый на местных пляжах. По его словам, турецкие таможенники в свою очередь строго следят за вывозом старинных артефактов.

До этого хабаровские таможенники пресекли попытку вывоза в Китай 44 медных монет, 76 нательных крестов и шести миниатюрных икон времен Российской империи. Предметы обнаружили в багаже гражданина России при прохождении «зеленого» коридора во время выборочного контроля. Мужчина пояснил, что перевозимые вещи якобы переданы ему знакомым и предназначались для личной коллекции.

Россия
Новосибирск
таможенники
Таиланд
крокодилы
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.