День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 12:02

Таможенники нашли в запасном колесе автомобиля 10 кг гашиша

Псковские таможенники обнаружили в легковом автомобиле 10 кг гашиша

Фото: customs.gov.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В пункте пропуска Шумилкино псковские таможенники обнаружили почти 10 кг гашиша в легковом автомобиле, который следовал из Берлина в Москву, сообщает ФТС России. Наркотик был спрятан в запасном колесе.

Всего изъяли 108 брикетов, упакованных в фольгу и полимерную пленку. По оценкам, стоимость партии на черном рынке может достигать 20 млн рублей. Водитель, гражданин Литвы, заявил, что должен был передать груз неизвестному мужчине. При получении наркотиков в районе одной из московских гостиниц был задержан 50-летний россиянин, который, по версии следствия, должен был перевезти их дальше за вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в крупном размере, совершенной организованной группой. Фигуранты находятся под стражей, расследование продолжается.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в сбыте амфетамина через интернет. В квартире подозреваемого обнаружили и изъяли электронные весы, упаковку, около 50 подготовленных закладок, а также несколько пакетов и пластиковый контейнер с наркотическим веществом.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Регионы
Псковская область
ФТС
наркотики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии поймали главаря банды, державшей в заложниках нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
«Мы не являемся союзником России»: Пашинян встал на сторону Украины
Стало известно, откуда запускали упавшие в Латвии дроны
ВСУ запустили беспилотники на Петербург с территории ЕС
«Правильно сделали»: Масалитин о возможном пенальти в матче «Бавария» — ПСЖ
«Настоящий подарок»: Захарова объяснила суть визита Зеленского в Армению
«Не знаю, что со мной произошло»: пенсионер шлепнул сотрудницу ПВЗ по попе
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.