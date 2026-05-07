Таможенники нашли в запасном колесе автомобиля 10 кг гашиша

В пункте пропуска Шумилкино псковские таможенники обнаружили почти 10 кг гашиша в легковом автомобиле, который следовал из Берлина в Москву, сообщает ФТС России. Наркотик был спрятан в запасном колесе.

Всего изъяли 108 брикетов, упакованных в фольгу и полимерную пленку. По оценкам, стоимость партии на черном рынке может достигать 20 млн рублей. Водитель, гражданин Литвы, заявил, что должен был передать груз неизвестному мужчине. При получении наркотиков в районе одной из московских гостиниц был задержан 50-летний россиянин, который, по версии следствия, должен был перевезти их дальше за вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в крупном размере, совершенной организованной группой. Фигуранты находятся под стражей, расследование продолжается.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в сбыте амфетамина через интернет. В квартире подозреваемого обнаружили и изъяли электронные весы, упаковку, около 50 подготовленных закладок, а также несколько пакетов и пластиковый контейнер с наркотическим веществом.

