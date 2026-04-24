Командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения, укомплектованные бывшими заключенными и задержанными дезертирами, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам источника, часть украинских военных ликвидировали.

Некрологи украинских военнослужащих подтверждают информацию о переброске командованием ВСУ подразделений, укомплектованных бывшими заключенными и пойманными дезертирами, на различные участки сумского фронта, — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что командир элитного 53-го отдельного разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию после того, как стал получать угрозы от семей пропавших под Сумами солдат его подразделения. По информации российских силовиков, сейчас комбат прячется в своей квартире в городе Франкфурт-на-Майне.

До этого в российских силовых структурах информировали, что командование Вооруженных сил Украины списывает существенную часть боевых потерь в Сумской области на смерти от болезней, в основном на сердечную недостаточность. По словам источника, на это указывают некрологи в украинских СМИ, согласно которым в районе села Храповщина тяжелые потери понес первый батальон 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ.