24 апреля 2026 в 19:47

«Некрологи подтверждают»: под Сумами обнаружили отряд из зэков

ВСУ перебросили отряды из экс-заключенных и дезертиров в Сумскую область

Командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения, укомплектованные бывшими заключенными и задержанными дезертирами, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам источника, часть украинских военных ликвидировали.

Некрологи украинских военнослужащих подтверждают информацию о переброске командованием ВСУ подразделений, укомплектованных бывшими заключенными и пойманными дезертирами, на различные участки сумского фронта, — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что командир элитного 53-го отдельного разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию после того, как стал получать угрозы от семей пропавших под Сумами солдат его подразделения. По информации российских силовиков, сейчас комбат прячется в своей квартире в городе Франкфурт-на-Майне.

До этого в российских силовых структурах информировали, что командование Вооруженных сил Украины списывает существенную часть боевых потерь в Сумской области на смерти от болезней, в основном на сердечную недостаточность. По словам источника, на это указывают некрологи в украинских СМИ, согласно которым в районе села Храповщина тяжелые потери понес первый батальон 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

20-й пакет санкций ЕС: что с поставками нефти и газа, кто реально пострадал
В Волгограде ввели ограничения на работу аэропорта
Силовики заявили о тысячах иностранных наемников на Украине
Стало известно, когда и где пройдут переговоры США и Ирана
В ЕС усилились споры о будущем Украины
В Сумах прогремел взрыв в связи с воздушной тревогой
Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти волонтера в Омской области
В Брюсселе прошло мероприятие к 40-летию чернобыльской катастрофы
Названо число жертв аварии с участием фуры и автобуса в Ленобласти
Самолет с освобожденными из плена военными РФ приземлился в Подмосковье
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с автобусом и фурой
«Слабых бьют»: Лавров о необходимости развивать ИИ в России
Четыре человека ранены при атаках дронов ВСУ в ДНР
Кони в Подмосковье устроили побег из частного хозяйства
«Взорвется»: Лавров о мине замедленного действия на Ближнем Востоке
«Помимо армии и флота»: Лавров назвал двух новых союзников России
Стало известно, какие книги не подпадают под закон о пропаганде наркотиков
Лавров обвинил ЕС в расизме из-за слов о «красных линиях»
Лепнина с фасада дома в Петербурге едва не убила прохожего
ПВО отразила серию атак дронов на регионы РФ
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
