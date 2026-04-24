24 апреля 2026 в 20:12

УАЗ решил запатентовать название легенды отечественного автопрома

УАЗ подал заявки на регистрацию товарных знаков «УАЗ Буханка» и UAZ Bukhanka

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ульяновский автомобильный завод подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков «УАЗ Буханка» и UAZ Bukhanka, сообщает ТАСС. Документы были направлены в апреле 2026 года.

Согласно данным патентного ведомства, оба обозначения регистрируются по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг, который охватывает автобусы, грузовые автомобили, колеса, капоты, фургоны, трансмиссии, зеркала заднего вида и другую автомобильную продукцию.

История легендарного автомобиля началась в 1958 году, когда с конвейера сошел первый полноприводный фургон повышенной проходимости УАЗ-450, созданный на базе ГАЗ-69. Именно за характерный внешний вид машина получила в народе прозвище «буханка». Позже на самостоятельном шасси были разработаны заднеприводные УАЗ-451 и усовершенствованные полноприводные УАЗ-452.

Ранее японские корпорации Toyota и Mitsubishi, покинувшие российский рынок, зарегистрировали в РФ товарные знаки с названием автомобилей. Toyota оформила права на знаки Toyota GR86, Toyota 86, Toyota GT86, Toyota BZ, Century. Mitsubishi, в свою очередь, зарегистрировала Ralli Art и Grandis. Все товарные знаки защищены сроком на 10 лет.

