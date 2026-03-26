Затонувший на Байкале вместе с китайскими туристами УАЗ попал в кадр

Дайвер и фотограф Дмитрий Роговой показал УАЗ, который вместе с туристами из Китая ушел под лед на Байкале. Судя по кадру, который опубликован во «ВКонтакте», машина выглядит практически неповрежденной.

На фотографии видно, что «Буханка» находится на дне озера и стоит на колесах. Боковые стекла отсутствуют, однако лобовое стекло осталось целым и не имеет трещин.

Как новый. Как будто инсталляция демонстрационная, — написал один из пользователей в комментариях.

Ранее сообщалось, что обстоятельства затопления автомобиля с туристами на льду Байкала продолжают выяснять следственные органы. Специалисты ведут расследование и устанавливают детали происшествия. Сотрудники СК опросили 32-летнего мужчину, которому удалось самостоятельно выбраться из воды. Изучаются разные версии случившегося, однако основной считается несоблюдение правил безопасности при передвижении по ледовой переправе.

Недавно тела семи китайских туристов, погибших на Байкале, передали их родственникам. Сам трагический инцидент произошел 20 февраля, когда автомобиль УАЗ ушел под лед в районе мыса Хобой на острове Ольхон. Выжить удалось только одному человеку.