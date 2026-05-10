В деле о жестоком убийстве россиянина в Колумбии нашли след мафии Прокуратура Колумбии установила причастность мафии к убийству россиянина

Убийство российского туриста в октябре 2025 года в Картахене организовала и осуществила местная мафия, сообщил Telegram-канал SHOT. По версии прокуратуры, преступники похитили мужчину, задушили его, а затем подожгли тело на ферме в пригороде Турбако.

По информации авторов, преступлением руководил главарь банды по кличке Кампанита, в этот момент он находился в тюрьме. Россиянин познакомился в Сети с колумбийской девушкой — пара решила уединиться и вызвала такси, спустя несколько минут машина остановилась, спутница вышла, а вместо нее сели трое членов преступной группировки.

Отмечается, что местная мафия пытала российского туриста, преступники требовали от россиянина выдать драгоценности и данные банковских карт. Злоумышленники выяснили, что российские карты в Колумбии не работают, тогда они стали взламывать телефон, а затем несколько раз ударили жертву ножом и задушили.

Ранее на юге Италии задержали лидера неаполитанского клана мафии каморры Роберто Маццареллу. Мужчину обвиняли в убийстве, его разыскивали более года.